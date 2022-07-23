محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير نبّه الحساب الرسمي لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة عسير في كلٍ من “سراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط”، بأن المنطقة قد تشهد أمطاراً رعدية يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية.

وقال حساب من الطرق، عزيزي قائد المركبة قدْ بحذرٍ، نظراً لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح شديدة تحد من مدى الرؤية الأفقية حرصاً على سلامتك وسلامة الآخرين.

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الطرق ينبّه.. أمطار رعدية ورياح سطحية تحد من الرؤية بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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