بالفيديو.. أمريكي يصرخ في وجه زوجة “بايدن”: زوجك أسوأ رئيس شهدناه

محمد بن مسعود - الدمام - تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو للحظة صراخ أحد المواطنين الأمريكيين في وجه زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصرخ الرجل قائلا: «زوجك هو أسوأ رئيس شهدناه على الإطلاق!».

ومن جانبها علقت زوجة بايدن قائلة :”شكرا جزيلا لك” وبعدها توجهت إلى مقر أحد الأماكن بالولايات المتحدة، وهي تبتسم على صراخ الرجل.

وكان الرئيس الأمريكي قد أصيب يوم الخميس الماضي بفيروس كورونا وتم عزله.