محمد بن مسعود - الدمام - تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو للحظة صراخ أحد المواطنين الأمريكيين في وجه زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وصرخ الرجل قائلا: «زوجك هو أسوأ رئيس شهدناه على الإطلاق!».
ومن جانبها علقت زوجة بايدن قائلة :”شكرا جزيلا لك” وبعدها توجهت إلى مقر أحد الأماكن بالولايات المتحدة، وهي تبتسم على صراخ الرجل.
وكان الرئيس الأمريكي قد أصيب يوم الخميس الماضي بفيروس كورونا وتم عزله.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أمريكي يصرخ في وجه زوجة “بايدن”: زوجك أسوأ رئيس شهدناه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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