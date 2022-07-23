هل أضافت وزارة الخارجية آية قرآنية لشعارها؟.. سياسي يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح الكاتب والمحلل السياسي والاقتصادي، جهاد العبيد ، حقيقة إضافة وزارة الخارجية إلى شعارها آية قرآنية وهي: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا “.

وأبان في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أنه غير صحيح أن وزارة الخارجية أضافت” الآية الكريمة لشعارها مؤخراً، بل أن الآية موجودة منذ سنوات.

الجدير ذكره أنه تم تلاوة الآية الكريمة في قمة جدة للأمن والتنمية بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن.

وقد أدى تلاوة الآية تفاعلاً كبيراً بين رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.