6 إرشادات مهمة من جامعة الملك سعود للقبول بالعام الدراسي الجديد 1444 هـ

محمد بن مسعود - الدمام - قدمت جامعة الملك سعود إرشادات مهمة حول آلية وإجراءات القبول بالجامعة للعام الدراسي الجديد 1444 هــــ. وأبانت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أن الإرشادات هي: عدم العناية بإدخال الرغبات قد يتسبب في حرمان الطالب من القبول في التخصص المطلوب أو الجامعة المطلوبة بسبب عدم إدخال الرغبات بشكل منطقي وبما يتفق مع رغبة الطالب، ويمكن الاستفادة من المقطع التعريفي والمنشور في بوابتي القبول للنظر في بعض الأمثلة. إدخالك لعدد كبير من الرغبات مرتبة على نحو منطقي، وعدم الاكتفاء بالحد الأدنى الإجباري من الرغبات المطلوبة، يزيد فرصة قبولك في أحد التخصصات بإحدى جامعات القبول الموحد أو الكليات التقنية بمنطقة الرياض. ليس هناك أولوية في القبول بناء على تاريخ التقديم، وبالتالي لا يؤثر التقديم في أول يوم عن آخر يوم، طالما أنه خلال الفترة المحددة للتقديم وفق الجدول الزمني المعلن. التأكد من مسار القبول والكلية التي تتبعه، فيلاحظ وجود خلط بين كليتي الهندسة التطبيقية، والحاسب التطبيقي بمحافظة المزاحمية، وكليتي الهندية وعلوم الحاسب بالمقر الرئيس للجامعة؛ حيث أن التخصيص في كليتي الهندسة وعلوم الحاسب والمعلومات يتم منافسة لاحقا بعد اجتياز مقررات المسار العلمي. أخبار قد تهمك يرجي التفريق بين جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وجامعة الملك سعود عند إدخال الرغبات؛ حيث أن من الأخطاء الشائعة الخلط بينهما. التأكد-دائما- من حفظ الرغبات عند إدخالها أو تعديلها أو بعد تحديث معلومات الطالبا، كذلك يلزم إعادة إدخالها في حال تم تحديث درجات مركز «قياس». قد يهمك أيضاً :- لجنة عشوائيات جدة تباشر إشعار منطقة المنتزهات ورثتها عن أمها.. مواطنة تروي تجربتها في صناعة البخور والعطور بمنزلها رفع أسعار البنزين والديزل في السودان رفع أسعار البنزين والديزل في السودان تنبيه عاجل من لجنة ” الأحياء العشوائية بجدة” لسكان هذا الحي

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