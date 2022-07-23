محمد بن مسعود - الدمام - وأشارت السيدة التي تدعى «أم عثمان» أنها تقوم بوضع السكر على النار حتى يغلي ويذوب مثل العسل، ثم تقوم بدق الجاوي والمستكة وغيرها من عناصر المجموعة التي تضاف في هذه الصناعة مثل الهيل، مع وضع السكر المغلي، قبل أن تقوم بتخمير هذه الخلطة لمدة 3 أيام ثم تعطرها. ولفتت أنها تواجه الكثير من الصعوبات خلال عملية صناعة البخور لأنها تستغرق الكثير من الوقت، وفقًا لـ «العربية». ونصحت أم عثمان السيدات بالحفاظ على هذه الحرفة التراثية المتوارثة من الأمهات ولا يخسرون ذلك المجال خاصة البخور والعطور، والتي تمنح البيوت روائح جميلة.

كانت هذه تفاصيل خبر ورثتها عن أمها.. مواطنة تروي تجربتها في صناعة البخور والعطور بمنزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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