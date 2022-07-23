رفع أسعار البنزين والديزل في السودان

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة النفط السودانية في بيان إن أسعار البنزين في السودان ارتفعت اليوم السبت بواقع 90 جنيها سودانيا للتر لتصل إلى 760 جنيها (1.34 دولار) للتر.
كما ارتفعت أسعار الديزل 108 جنيهات إلى 748 جنيها للتر.
وشهد السودان زيادات متتالية في أسعار الوقود العام الماضي بموجب عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود والتي تهدف الآن إلى اتباع الأسعار العالمية.
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