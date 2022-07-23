سبب غياب ثنائي “الاتحاد” عن معسكر فريقهما بالنمسا

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كشفت مصادر صحفية عن سبب عدم تواجد لاعبي فريق الاتحاد حازم الزهراني وعمر الجدعاني عن معسكر ناديهما في النمسا.
وغاب الثنائي، بحسب الصحفي الرياضي علاء سعيد، بعد تلقيهما عروضًا احترافية من أندية بدوري المحترفين للانتقال على سبيل الإعارة لمدة موسم.
وغادرت بعثة فريق الاتحاد إلى دولة النمسا؛ حيث سيتم تنظيم المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.
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Source akhbaar24
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