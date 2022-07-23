“شاهد| أم عثمان” مواطنة تعمل في صناعة البخور منذ عقدين تتحدث عن تجربتها

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المناطق_الرياض قالت مواطنة سعودية تسمي “أم عثمان” أنها تعمل على صناعة البخور والعطور والخمريات منذ عشرين سنة، وأوضحت أنها ورثت هذه المهنة من والدتها. وذكرت طريقة صناعة البخور خلال حديثها عبر “قناة العربية السعودية”،وهي: -وضع السكر على النار حتي يغلي ويصبح قوامه مثل العسل. -ثم دق الجاوي والمستكة والمجموعات الخاصة بالبخور. -ثم إضافتها في مكان ووضع السكر عليها ونتركها ثلاث أيام. -وفي النهاية يتم وضع العطر المطلوب. وأشارت أنها تواجه صعوبات في صناعة البخور وأن الطبخ يأخذ منها وقت. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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