هذا اللاعب لن يخوض معسكر “الاتفاق”

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أفادت مصادر بأن لاعب فريق الاتفاق عبدالله آل محيمد سيكون على رأس المستبعدين من قائمة ناديه التي ستخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد. وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن مجلس إدارة نادي الاتفاق ستسمح للاعب بالرحيل إلى نادٍ آخر بنظام الإعارة على غرار الموسم الماضي، الذي أعير فيه إلى نادي الجبلين.

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