الكشف عن موعد انضمام “الربيعي” لمعسكر “الشباب”

︎

.



كشفت مصادر عن موعد انضمام اللاعب سعيد الربيعي لمعسكر فريق الشباب بمدينة ماربيا الإسبانية.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن اللاعب سينضم لمعسكر الشباب بعد 8 أيام هم المتبقين له بتعاقده مع الاتفاق.

وكان نادي الشباب قد أعلن خلال الانتقالات الصيفية الجارية تعاقده مع الربيعي في صفقة انتقال حر.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

