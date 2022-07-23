الكشف عن موعد انضمام “الربيعي” لمعسكر “الشباب”

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كشفت مصادر عن موعد انضمام اللاعب سعيد الربيعي لمعسكر فريق الشباب بمدينة ماربيا الإسبانية.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن اللاعب سينضم لمعسكر الشباب بعد 8 أيام هم المتبقين له بتعاقده مع الاتفاق.
وكان نادي الشباب قد أعلن خلال الانتقالات الصيفية الجارية تعاقده مع الربيعي في صفقة انتقال حر.
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Source akhbaar24
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