ورثتها عن أمها.. مواطنة تروي تجربتها في صناعة البخور والعطور بمنزلها

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روت سيدة سعودية تجربتها الخاصة في صناعة البخور والعطور داخل منزلها منذ عقدين من الزمان، بعد أن ورثت هذه الحرفة التراثية عن أمها.

وأشارت السيدة التي تدعى «أم عثمان» أنها تقوم بوضع السكر على النار حتى يغلي ويذوب مثل العسل، ثم تقوم بدق الجاوي والمستكة وغيرها من عناصر المجموعة التي تضاف في هذه الصناعة مثل الهيل، مع وضع السكر المغلي، قبل أن تقوم بتخمير هذه الخلطة لمدة 3 أيام ثم تعطرها.

ولفتت أنها تواجه الكثير من الصعوبات خلال عملية صناعة البخور لأنها تستغرق الكثير من الوقت، وفقًا لـ «العربية».

ونصحت أم عثمان السيدات بالحفاظ على هذه الحرفة التراثية المتوارثة من الأمهات ولا يخسرون ذلك المجال خاصة البخور والعطور، والتي تمنح البيوت روائح جميلة.

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Source almnatiq

