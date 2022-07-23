الباطن: اتحاد الكرة رفق إرسال بطاقة “أبرو” لـ “خورفكان”

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قال رئيس نادي الباطن، ناصر الهويدي، إن اتحاد الكرة قد رفضّ إرسال البطاقة الدولية الخاصة بالمهاجم الأنجولي بصفوفه فابيو أبرو إلى نادي خورفكان الإماراتي، ورد عليهم بأن اللاعب مرتبط بعقد مع نادي الباطن من خلال ما يظهر في نظام TMS.

وأضاف الهويدي، وفقًا لـ “الرياضية”:”واصلنا مع خليل غانم، رئيس مجلس إدارة شركة خورفكان، وأبلغناه أن أي إجراء مع اللاعب يعد مخالفًا وتصرفًا غير مسؤول، سيتسبب في مخالفات على النادي هم في غنى عنها، بحكم أن اللاعب مرتبط بعقد معنا”.

وأتم رئيس نادي الباطن تصريحاته بالتنويه إلى أنه في حال عدم حضور اللاعب للتدريبات سيتم الرفع إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بذلك، قائلاً:”سنُطالب بتعويض عقد اللاعب كاملًا الذي يمتد لثلاثة أعوام، مع تعويضنا عن الأضرار التي ستلحق بنا نتيجة المرافعات التي ستكلفنا الكثير، إضافة إلى معاقبة اللاعب ونادي خورفكان”.



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Source akhbaar24

