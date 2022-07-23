“الداخلية”: ضبط نحو 11 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الداخلية اليوم (السبت)، نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، المنفذة خلال الأسبوع الماضي في مناطق المملكة كافة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ أكثر من 10.9 ألف مخالف، منهم أكثر من 6 آلاف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 3 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، و1521 مخالفاً لنظام العمل.

وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 350 شخصًا، 30% منهم يمنيو الجنسية، و60% إثيوبيو الجنسية، و10% جنسيات أخرى، كما جرى ضبط 30 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأضافت أنه جرى ضبط 9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 60 ألف وافد مخالف، منهم أكثر من 56 ألف رجل، وأكثر من 3 آلاف امرأة.

وأشار البيان إلى أنه جرى إحالة نحو 48 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3554 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 9 آلاف مخالف.





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Source akhbaar24

