جوجل تطرد مهندسا بعد زعمه وجود مشاعر لنظام الذكاء الاصطناعى للشركة

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طردت شركة جوجل أحد مهندسيها، الذي قال إن نظام الذكاء الاصطناعي للشركة يمتلك مشاعر.

وكان بلايك ليموين قد أعلن في الشهر الماضي، نظريته القائلة إن تقنية غوغل اللغوية، واعية ويجب بالتالي احترام “رغباتها”.

ونفتجوجل وعديد من خبراء الذكاء الاصطناعي هذه المزاعم، وأكدت أنه تمّت إقالته.

وقال ليموين إنه يتلقى مشورة قانونية، ورفض الإدلاء بمزيدٍ من التعليقات.

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Source almnatiq

