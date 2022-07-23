شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة القرن.. حقيقة تعاقد نادي الهلال مع الأسطورة رونالدينيو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت كبرى المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت من المملكة العربية السعودية مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في إمكانية ضم الدولي البرازيلي السابق رونالدينيو لصفوف فريق الكرة الأول بنادي الهلال.

حقيقة تعاقد الهلال مع رونالدينيو

رونالدينيو

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن عديد النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد تويتر قد نشروا تغريدات مفادها أن الهلال ينوي تعيين أسطورة برشلونة الاسباني السابق البرازيلي رونالدينيو في منصب المدير الفني لبطل القارة الآسيوية خلال الفترة القادمة.

لكن الأمر الغريب في الأمر أن تلك الأيام تأتي بعد فترة وجيزة من تجديد عقد المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز مع نادي الهلال لمدة موسم جديد وذلك بعد أن نجح في قيادة الأزرق للحصول على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد منافسة نارية مع اتحاد جدة حتى الأمتار الأخيرة.

وبالبحث عن الأخبار الخاصة بتولي رونالدينيو منصب المدير الفني للزعيم تبين لنا أنها لم تخرج من أي مصادر موثوقة أو في أي وسيلة إعلامية بالمملكة حتى الآن وإنما تعتبر مجرد شائعة تم إطلاقها بواسطة بعض رواد تويتر دون أن تُنسب لأي من المصادر الرسمية أو الصحفيين.

في الوقت الذي لم يعلن فيه اللاعب الدولي البرازيلي السابق من قبل عزمه على الدخول إلى عالم التدريب بعد أن علق حذائه وقرر إعتزال كرة القدم كما أنه لم يقدم على تولي منصب المدير الفني لأي فريق طيلة السنوات الماضية.

وبناء على ما ترتب فإنه من الصعب على إدارة نادي الهلال أن تعول على الساحر البرازيلي في منصف المدير الفني خاصةً أنه لا يمتلك اي من الخبرات التدريبية السابقة عقب ابتعاده عن المستطيل الأخضر.