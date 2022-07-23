“الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نَبَّهَ المركزُ الوطنيُّ للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات خباش، وحبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.