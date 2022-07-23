حملة تطوعية لإزالة التشوهات البصرية بمحافظة الطائف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

نفّذت أمانة محافظة الطائف مبادرة لإزالة التشوهات البصرية وطمس الكتابات المشوّهة للمنظر العام بالمرافق العامة، بمشاركة منسوبي الأمانة وأكثر من 30 متطوعاً.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي فايز الثبيتي أن المبادرة تأتي ضمن جهود الأمانة المتواصلة لتحقيق أهداف مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في مدن المملكة كافة، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف شوارع وميادين المحافظة لمعالجة التشوه البصري والحد من ظاهرة الكتابة على الجدران.

وأبان أن برنامج معالجة التشوه البصري بالطائف يأتي تحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030 ولتطوير أعمال القطاع البلدي ومعالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات عبر الاهتمام بالمنظر العام للمدينة وتنسيق الحدائق والاهتمام بالمرافق العامَّة وممرات المشاة وفق مبادرة أنسنه المدن، مؤكداً استمرارية المبادرة لتغطية جميع أحياء وشوارع المحافظة، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن التشوه البصري في الطائف، عبر حملة (#صور_وأرسل) ، أو من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.