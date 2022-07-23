عسير.. مواطن يعفو عن قاتل ابنه الوحيد لوجه الله (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - شهد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، عفو مواطنين عن قاتِل والدهم، وأب عن قاتِل ابنه الوحيد لوجه الله دون مقابل، كما شهد صلحًا قبليًا لخلاف استمر عشرات السنين، في قبيلة العوص برجال ألمع.

وأعلن المواطنون خلال لقاء أقيم في المجلس العام بديوان الإمارة، عن العفو عن قاتِل والدهم الراحل نبيل بن محمد العدواني.

كما تنازل المواطن حسين بن سعيد الشهراني عن قاتِل ابنه الوحيد لوجه الله تعالى، وذلك استجابة لشفاعة الأمير.

ومن جانبه أشاد الأمير تركي بن طلال بما قام ما قام به المواطنون من تنازل، وقال: “موقفكم هذا رفع رؤوسنا كلنا.. بيض الله وجوهكم”.

وتضمن اللقاء عقد صلح قبلي لخلاف استمر عشرات السنين في قبيلة العوص برجال ألمع.

وأعرب الأمير عن سعادته بهذا الصلح، قائلا” موقفكم هذا يفرحنا كلنا “.