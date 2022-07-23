محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير
تبدأ الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة سراة عبيدة غداً استقبال طلبات الالتحاق في برنامجي الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول لعام 1444هـ، حتى الـ 29 من شهر ذو الحجة الحالي .
وأوضحت الكلية أن التسجيل سيكون متاحاً عبر “بوابة قبولي” في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate، داعية المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد، وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها, فيما سيُرسَل ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المطلوبة بمقر الكلية، علماً بأنه سيُقبَل المتقدم بعد اجتيازه معايير المفاضلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء القبول في الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بسراة عبيدة غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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