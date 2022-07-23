«الصحة»: 338 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتعافي 576 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت)، تسجيل 338 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 576 حالة، ووفاة واحدة. ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 807,215 حالة، من بينها 7199 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 142 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 790,778 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9238 حالة.

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