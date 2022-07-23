استشاري يكشف عن حالة مرضية تحدث للكثيرين بعد الاستيقاظ تستلزم الذهاب للطبيب

محمد بن مسعود - الدمام - كشف استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر ، عن حالة مرضية تحدث للكثيرين عند الاستيقاظ من النوم تستدعي الذهاب إلى الطبيب.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن آلام الرقبة مع صداع الرأس الخلفي عند الاستيقاظ من النوم قد تحدث مع ارتفاع الضغط وعدم التحكم به ولكنها أيضاً قد تحدث مع احتكاك فقرات الرقبة.

وأوضح أن وضعية نوم غير مناسبة فيها إجهاد للرقبة وعضلاتها، الصداع التوتري ، ويترك التمييز بينها للطبيب المعالج.