محمد بن مسعود - الدمام - انتهت حياة مراهق أميركي في الثامنة عشرة من عمره بطريقة مأساوية، مؤخرا، بينما كان يقوم بمزحة في الشارع لمشاركتها في تحد على منصة «تيك توك»، باستخدام سلاح مائي.
وبحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فإن شرطة نيويورك أكدت أن ضابط أمن، أطلق النار على الفتى رايموند شالويسن، يوم الخميس الماضي، فلقي حتفه في اليوم نفسه، من جراء الإصابة المباشرة في الوجه، بعدما اعتقد الضابط أنه يتعرض لهجوم.
وكان الفتى الأميركي يشارك في تحد على «تيك توك» يعرف بـ»ذا أوربيز» وفكرته الأساسية هي أن يحمل الشخص سلاحا مائيا، أي بندقية غير حقيقية، ثم يملؤها بالماء أو بمحلول أو كرات صغيرة لزجة، ثم يصوبها نحو أشخاص آخرين في الشارع، كنوع من المزاح.
ولدى انتقال الإسعاف إلى الفتى المصاب في منطقة برونكس، كان في حالة حرجة وفاقدا للوعي وغير قادر على التجاوب، ثم سرعان ما فارق الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – تحد خطير في «تيك توك» ينهي حياة مراهق.. والشرطة تحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.