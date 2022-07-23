اخبار دوليه – تحد خطير في «تيك توك» ينهي حياة مراهق.. والشرطة تحذر

محمد بن مسعود - الدمام - انتهت حياة مراهق أميركي في الثامنة عشرة من عمره بطريقة مأساوية، مؤخرا، بينما كان يقوم بمزحة في الشارع لمشاركتها في تحد على منصة «تيك توك»، باستخدام سلاح مائي.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فإن شرطة نيويورك أكدت أن ضابط أمن، أطلق النار على الفتى رايموند شالويسن، يوم الخميس الماضي، فلقي حتفه في اليوم نفسه، من جراء الإصابة المباشرة في الوجه، بعدما اعتقد الضابط أنه يتعرض لهجوم.

وكان الفتى الأميركي يشارك في تحد على «تيك توك» يعرف بـ»ذا أوربيز» وفكرته الأساسية هي أن يحمل الشخص سلاحا مائيا، أي بندقية غير حقيقية، ثم يملؤها بالماء أو بمحلول أو كرات صغيرة لزجة، ثم يصوبها نحو أشخاص آخرين في الشارع، كنوع من المزاح.

ولدى انتقال الإسعاف إلى الفتى المصاب في منطقة برونكس، كان في حالة حرجة وفاقدا للوعي وغير قادر على التجاوب، ثم سرعان ما فارق الحياة.