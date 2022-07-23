شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. خطوة واحدة تفصل النصر عن ضم " دبابة " الأهلي المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت من العاصمة السعودية بوجود إهتمام قوي لدى إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للحصول على توقيع واحد من أهم لاعبي النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

النصر السعودي يخطط لضم أليو ديانج من الأهلي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن صحيفة “ اليوم السعودية ” أكدت في تقرير صادر لها أن إدارة نادي النصر إستفسرت عن موقف اليو ديانج لاعب القلعة الحمراء من أجل بحث سبل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلى الرغم من أن النصر لم يقدم حتى الآن عرضه الرسمي من أجل ضم اللاعب لكنه قام عن طريق بعض الوسطاء بالتعرف على موقف القلعة الحمراء واللاعب من الانضمام لكتيبة رودي جارسيا خلال الموسم القادم.

وعلى الرغم من أن ديانج سبق وأن إرتبط إسمه مع فريق نادي النصر خلال صيف العام المنصرم لكنه في النهاية وافق على الاستمرار في صفوف الكتيبة الحمراء بعد أن جدد تعاقده حتى يونيو من العام 2026 وقد توافق إدارة النادي الأهلي على عرض النصر الضخم.

أبرز أرقام ديانج مع الاهلي المصري

يُذكر أن الدولي المالي قد إنضم لصفوف النادي الاهلي المصري في العام 2019 قادمًا من صفوف نادي مولودية الجزائر في العام 2019.

وفيما يخص الألقاب فقد نجحت الدبابة المالية في التتويج بسبعة بطولات مع القلعة الحمراء لعل من أبرزها ثنائي دوري أبطال إفريقيا ومثلها في بطولة السوبر الأفريقي مع بطولة كأس مصر والدوري المصري الممتاز وذهبيتين كأس العالم للأندية.

وعلى مستوى الدولي نجح ديانج في خوض خمسة وعشرين مباراة دولية مع منتخب بلاده تمكن خلالهم من تسجيل هدفين في شباك تونس وجنوب إفريقيا.