شكرا لقرائتكم خبر عن تاليسكا يوجه رسالة عاجلة لجماهير نادي النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي رسالة لجماهير العالمي فيما يخص إنضمامه للمعسكر المقام في إسبانيا إستعدادًا لإنطلاقة منافسات الموسم الكروي القادم 2022-2023.

رسالة تاليسكا لجماهير نادي النصر

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن اللاعب البرازيلي قد نشر عبر حسابه الشخصي “ فيس بوك ” منشور جاء فيه:" النصر، اشتقت إليكم، سأعود قريبا".

وجاءت تلك الرسالة بعد موجه الغضب العارمة من جماهير نادي النصر تجاه اللاعب وإدارة فريق نادي النصر بعد أن حصل على أسبوع كإجازة إضافية بسبب بعض الظروف الأسرية.

حيث سبق وأن واجهت الإدارة سيل من الهجوم بواسطة الجماهير المنتمية للفريق بسبب غيابه وواجهت الأمر بعقوبة إنضباطية وفق اللائحة الداخلية المعمول بها بسبب التأخر عن الإنضمام للمعسكر.

في الوقت الذي يتضمن فيه العقد الخاص باللاعب بند يمنحه الحق في إجازة لمدة ثلاثين يومًا مع نهاية الموسم الماضي وهو الذي انتهى بنهاية يوم السابع والعشرين من شهر يونيو الماضي.

يُذكر أن معسكر فريق نادي النصر قد إكتمل عقب إنضمام اللاعب الدولي الكاميروني فينسنت أبوبكر مهاجم الفريق مساء يوم أمس على أن يتواجد اللاعب البرازيلي تاليسكا في ماريبا بنهاية يوليو الجاري.



