شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة العراق وموريتانيا في كأس العرب للشباب 2022 والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق كرة القدم في الوطن العربي عن موعد مباراة العراق وموريتانيا في كأس العرب للشباب 2022 والقنوات الناقلة لها وذلك بعد أن دخلنا لليوم الرابع على إنطلاقة البطولة التي بدأت فعالياتها يوم الأربعاء الماضي.

موعد مباراة العراق وموريتانيا في كأس العرب

وتعد تلك المباراة هي الثانية للمرابطين بعد أن خاضوا المباراة الأولى لهم أمام المنتخب السعودي وخسروا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

في المقابل يستهل المنتخب العراقي مشواره في البطولة بداية من الجولة الثانية الخاصة بمنافسات المجموعة الأولى من البطولة.

ومن المُنتظر أن تنطلق ركلة البداية الخاصة بإنطلاقة تلك المواجهة اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو عند حلول الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت أم القرى الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وموريتانيا في كأس العرب للشباب

أما عن القنوات التي تتولى نقل تلك المواجهة فإنها ستكون متاحة عبر قناة "Al Iraqiya Sports HD" و"Alrabiaa Sport"

في الوقت الذي ستنقل فيه المباراة أيضًا عبر قناة السعودية الرياضية وقناة دبي الرياضية وحصلت مجموعة قنوات الكأس القطرية على حقوق بث مباريات البطولة وأخيرًا قناة نايل سبورت المصرية.