شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من محمود الخطيب بعد نكسة مباراة الزمالك في كأس مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إتخذ الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري قرار ناري بخصوص لاعبي القلعة الحمراء وذلك بعد الأداء السلبي الذي ظهرت عليه المجموعة التي شاركت في مباراة الزمالك لحساب مباريات نهائي كأس مصر للموسم الكروي المنصرم 2020-2021.

الخطيب يهدد لاعبي الأهلي المصري بعد نكسة كأس مصر

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن موقع “ السعودية سبورت 365 ” قد علم من مصادره الخاصة أن الخطيب أوصل للاعبي النادي الاهلي رسالة تهديد مفادها أنه لا يوجد مكان للمقصرين داخل القلعة الحمراء ونوه بأنه سيقوم بإستبعاد أي لاعب يقصر في واجه تجاه الفريق.

ونقل مدير الكرة بالنادي الأهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ رسالة رئيس النادي حيث وجه تهديد وإنذار شديد اللهجة للجميع دون تفريق مطالبًا إياهم بضرورة الاستفاقة سريعًا ومحاولة تحقيق الفوز في جميع مباريات الدوري القادمة.

وأشار الخطيب في رسالته إلى أن مجلس الإدارة قد بيت النية من أجل القيام بواحدة من أكبر ثوارات التصحيح بخروج مجموعة كبيرة من اللاعبين في مختلف المراكز وذلك في حالة إستمرت تلك الحالة التخاذلية التي ظهر عليها عدد من نجوم القلعة الحمراء في نهائي الكأس.

يُذكر أن النادي الأهلي قد خسر بطولة كأس مصر لحساب منافسه التقليدي واللدود نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف يوم الخميس الماضي وظهر بعض اللاعبين مثل الأشباح في الملعب وهو ما أدى لحالة كبيرة من الغضب العارم أطلقتها الجماهير تجاههم.