بالفيديو.. مواطن يكشف سبب تركه الصلاة بأحد المساجد وهو صغير بسبب الإمام

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المواطن ناصر المدلج، سبب هجره أحد المساجد وهو صغير رغم أنها كان يداوم على الصلاة، عندما كان طالبًا في المرحلة الابتدائية بحي الملز في الرياض.

وقال خلال لقاء ببرنامج “الأجاويد”، المذاع على قناة “المجد” إنه كان يسكن في حي الملز بالرياض ، وحينها كان يسكنه الوزراء، وكان إمام المسجد يخصص الروضة للوزراء.

وأضاف أنه في أحد الأيام ذهب مبكراً للمسجد للصلاة فوجد الروضة خالية ، فجلس فيها ، وعندما راه الإمام، غضب منه واشتكاه إلى والده قائلا له: ولدك يزاحم الوزراء والشيوخ في الجلوس بالروضة”.

وأشار إلى أن هذا الموقف جعله يترك المسجد ويتوجه إلى مسجداً آخر ، لكونه كان يتسأل بينه وبين نفسه كيف لمجرد ذهابه مبكراً للمسجد يتخذ الإمام هذا الموقف ويشتكي إلى والده.