“المركز الوطني للأرصاد” ينبه من موجة حارة على منطقة المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المدينة المنورة

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله من موجة طقس حارة على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى ٤٨ أو أكثر .

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الفريش والمسيجيد والمندسة واليتمة ، تبدأ الساعة الـ ١٢ ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ ٥ عصرا .