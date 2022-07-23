“عزاوي” الأسرع توقيتاً بـ أولى سباقات مهرجان ولي العهد 2022

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت اليوم أولى سباقات فئة المفاريد ( بكار و قعدان ) بمهرجان ولي العهد للهجن 2022 لمسافة 2 كم، في أجواء من الحماس والاثارة .

واكتسحت البكرة ( عزاوي ) لـ محمد بن ناصر الكربي قصب السبق في أسرع توقيت بدقيقتين و 56 ثانيه ( 2,56,601 ) ، وتفصيلاً فازت عزاوي بالمركز الأول في الشوط الخامس وكذلك أسرع توقيت بين الفائزين في الـ 16 شوطاً المخصصة للفترة الصباحية.

وبدأت السباقات عند الساعة السابعة صباحاً وفاز بالأول في الشوط الاول (تعزيز) لـ رفيع سميحان العنزي، يليه ( عجيب ) للمالك سلمان عبيد الدوسري في الشوط الثاني، ثم ( بشاير ) للمالك بشير بزاع الشمري في الشوط الثالث والحاسم للمالك عامر سعد المري فاز بالمركز الأول في الشوط الرابع , وسادساً (شميمي) لـ حمد محمد الوهيبي، ثم ( جاه ) لـ محمد ناصر الهاجري في الشوط السابع، و ( ضبيان ) للمالك محمد وليد العنزي، بالمركز الأول في الشوط الثامن , ثم ( نوايد ) لـ سالم محمد المري في الشوط التاسع , ( شاهين ) للمالك صالح ضيف الله البريكي في الشوط العاشر، ( نوايد ) لـ فيصل فهد الهاجري في الشوط الحادي عشر، (الحصيني ) للمالك سلمان عبيد الدوسري في الشوط الثاني عشر، ( الجازي ) لـ طلال محمد المري فاز بالمركز الأول في الشوط الثالث عشر، ( زحل ) للمالك ناصر عبدالهادي المري في الشوط الرابع عشر , ( جود ) لـ محمد سلمان الدوسري في الشوط الخامس عشر , ( حرب ) للمالك فهد فاهد الحربي في الشوط السادس عشر.