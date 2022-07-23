“الصحة العالمية” تصدر تحديثًا للإستراتيجية العالمية للتلقيح ضد (كوفيد-19)

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت منظمة الصحة العالمية تحديثًا للإستراتيجية العالمية للتلقيح ضد (كوفيد-19)، استجابة لانتشار متحورات أوميكرون الفرعية.

وقد رفعت المنظمة أهداف التلقيح العالمية من ٧٠٪؜ من سكان كل بلد في العالم إلى ٧٠٪؜ من مجموع السكان، إضافة إلى ١٠٠٪؜ من العاملين الصحيين والفئات السكانية الأكثر عرضة للخطر وكبار السن ما فوق ٦٠ سنة ومن يعانون من نقص المناعة، وذلك بتلقيحهم سواء بجرعات أولية أو جرعات معززة، بهدف تقليل الوفيات والإبقاء على المجتمعات مفتوحة وضمان عمل الاقتصادات مع استمرار انتقال العدوى.

وأوضحت المنظمة أنه خلال العام الأول من التلقيح أنقذت لقاحات (كوفيد-19) حياة نحو ٢٠ مليون شخص، حيث تم إعطاء أكثر من ١٢مليار جرعة لقاح على مستوى العالم، ما أدى إلى تلقيح نحو ٦٠٪؜ من السكان في المتوسط، مشيرةً إلى أن ٢٨٪؜ فقط من السكان الأكبر سنًا و٣٧٪؜ من العاملين الصحيين في البلدان منخفضة الدخل قد تلقوا حتى الأن التطعيمات الأولية، فيما كانت ٢٧ دولة لم تبدأ بعد في برامج الجرعات المعززة والتي تهدف إلى تقليل الوفيات والإصابات بالمرض الشديد وحماية النظم الصحية والاقتصادات.