القبض على مقيم بحوزته 29,940 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قبضت نقطة الضبط الأمني بمركز بلغازي في محافظة العيدابي على مقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزته (29,940) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، مخبأة بطريقة فنية داخل ضاغط هواء متنقل في مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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