تسريب جديد لنوري المالكي يهاجم مقتدى الصدر و”بارزاني”

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اتهم رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، في مقطع مسرب جديد، نُسب إليه، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بأنه جزء من مشروع بريطاني_ إسرائيلي مدمر.

وواصل المالكي اتهاماته، خلال التسريب المنسوب له، قائلًا إن رئيس إقليم كردستان العراق السابق، مسعود بارزاني، هو قائد هذا المشروع في المنطقة، متهمًا الصدر بمحاولة تسليم الشيعة في العراق لـ”الصهيوني الحاقد” مسعود بارزاني.

وتابع المالكي، خلال التسريب نفسه، أن التيار البعثي العراقي وجد ملاذًا آمنا في مقتدى الصدر والتيار الصدري، منوهًا بأن الصدر الآن صار سبة في الشارع العراقي.

ويعد هذا هو الجزء السادس من مجموعة تسريبات نُسبت إلى رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، ونشرها الصحفي المقيم بالولايات المتحدة علي فاضل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن اجتماع مطول مع شباب عراقي قاربت مدته الساعة.

وكان المالكي قد نفى صلته بهذه التسريبات، قائلًا إنها زُورت بواسطة برامج التزييف العميق.





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Source akhbaar24

