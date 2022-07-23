مع موجة حر الصيف .. “المواصفات” توضح كيفية خفض درجة حرارة محرك السيارة

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كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن كيفية خفض درجة حرارة محركات السيارات خلال فترة الصيف.

ونبهت الهيئة في تغريدة على موقع “تويتر”، إلى أهمية تعبئة الردياتير بمحلول تبريد المحركات بالكمية المناسبة، مبينة أن محلول التبريد “ماء الردياتير” يسهم في خفض حرارة محرك السيارة، ويحميه من التآكل.

وكانت الهيئة قد أوضحت في وقت سابق، كيفية المحافظة على إطارات السيارات، مبينة أهمية التأكد من تعبئة ضغط الهواء بالكمية السليمة بشكل دوري، وتجنب ركن السيارة تحت أشعة الشمس قدر الإمكان حتى لا تتأكل الإطارات.

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Source almnatiq

