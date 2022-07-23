بالفيديو .. انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في ميدان الطائف

︎

.



بدأت اليوم السبت ولمدة 44 يومًا، فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف، والذي يعد المهرجان الأعلى والأغلى قيمة، بمشاركة خليجية وعربية.

وتعد جوائز مهرجان ولي العهد للهجن، هي الأكبر في قيمتها على مستوى رياضات الهجن، والتي تقدر بـ56 مليون ريال، من ضمنها جائزة سيف ولي العهد البالغة مليون ريال.

وسباقات المهرجان تأتي على عدة فئات في مرحلته التمهيدية، وهي فئة المفاريد والحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول وشوط الماراثون (على فترتين عند الـ7 صباحًا والـ4 مساءً).

وتأتي المرحلة النهائية في أشواطها على الفئات: الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول وشوط رموز الحيل والزمول، وتشكل هذه الأشواط في مجموعها ما يقارب 591 شوطًا موزعة على أيام السباق.

يشار إلى أن النسخة السابقة من المهرجان، شهدت تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر عدد للهجن المشاركة في مهرجانات الهجن على مستوى العالم.

حيث شارك في النسخة السابقة من المهرجان ( 14843) مطية في منافسات المهرجان، بينها (7870) مطية في المرحلة التمهيدية، و(6973) مطية في المرحلة النهائية.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

