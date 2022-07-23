ولي العهد يزور اليونان لتوقيع عدد من الاتفاقيات

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قالت وزارة الخارجية اليونانية، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيزور اليونان في 26 يوليو، للقاء رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقالت الوزارة إن من المقرر أن يوقّع الزعيمان عدداً من الاتفاقات الثنائية، دون تقديم مزيدٍ من التفاصيل. وقال مصدر دبلوماسي يوناني، إن الاتفاقات تتعلق بمجالات الطاقة والتعاون العسكري ومد كابل اتصالات بحري ضمن مجالات أخرى.

واتفقت اليونان والسعودية في مايو على البنود الرئيسة لإقامة مشروع مشترك لمد كابل البيانات الذي سيربط أوروبا بآسيا.

وستقوم شركة (مينا هاب) بتطوير “ممر البيانات من الشرق إلى المتوسط” المملوك لكل من شركة الاتصالات السعودية وشركة تي.تي.إس.إيه اليونانية للاتصالات وتطبيقات الأقمار الاصطناعية.

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Source almnatiq

