الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم 

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن توفر 18 وظيفة إدارية وقانونية وهندسية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك عبر موقعها الرسمي لخدمات التوظيف. وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة وهي : – مدير شعبة ضمان الجودة – وحدة الأعمال. 2- مدير شعبة مراقبة الجودة – وحدة الأعمال. 3- خبير مكافحة الفساد. 4- مشرف الشؤون القانونية للاندماج والاستحواذ. 5- أخصائي مشتريات. 6- أخصائي تسويق (وظيفتان). 7- كبير محلل محاسبة. 8- أخصائي محاسبه. 9- أخصائي خزينة. 10- مشرف خزينة. 11- مستشار الرئيس التنفيذي لوحدة الالتزام والشؤون التنظيمية. 12- مدير برنامج التحوّل. 13- مدير برنامج تمكين التحوّل. 14- مدير شعبة علاقات البنوك والتقارير. 15- أخصائي توظيف (وظيفتان). 16- خبير المراجعة الخاصة وأشارت إلى أن التقديم متاحا من، وذلك من خلال الموقع (أضغط هنا ). ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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