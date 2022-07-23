مقتل 15 شخصا على الأقل جراء سيول في جنوب إيران

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قتل 15 شخصا على الأقل ولا يزال ثمانية في عداد المفقودين بسبب سيول شهدتها مناطق في جنوب إيران الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية السبت.
وأدت أمطار غزيرة الى وقوع سيول في عدد من مناطق وبلدات محافظة فارس بجنوب الجمهورية الإسلامية، ما تسبب “بمقتل 15 شخصا على الأقل وفقدان ثمانية”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” عن المدير العام لإدارة الأزمات في المحافظة خليل عبداللهي.
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Source akhbaar24
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