“هدف” يوضح كيفية تعويض المُستفيد من برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية

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أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، كيفية تعويض المُستفيدين مادياً من برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

وبيّن الصندوق، أنه يقوم بتعويض المستفيدين مادياً عن طريق إيداع تكاليف مباشرة إلى حساب المُستفيد من خلال رقم الأيبان المُسجل في طاقات، لافتاً إلى أن الحد الأقصى للحصول على دعم التكاليف من الصندوق شهادتان فقط.

ويهدف برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، لتشجيع وتحفيز القوى العاملة الوطني ومنظمات الأعمال والباحثين عن عمل، للحصول على شهادات مهنية احترافية معتمدة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في المجالات المتخصصة والمطلوبة في سوق العمل.

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Source almnatiq

