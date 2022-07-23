كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية تعلن موعد القبول

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة موعد فتح باب القبول والتسجيل (للطلاب والطالبات) حملة الثانوية العامة للانضمام في الكلية لإكمال دراسة مرحلة البكالوريوس.

وأوضحت الكلية الشروط المطلوبة وهي :

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الأصل والنشأة.

2- أن يكون حاصلاً على الثانوية (العلوم الطبيعية فقط) أو ما يعادلها بمعدل تراكمي لا يقل عن 85%.

3- أن لا تزيد مدة حصول المتقدم على الثانوية على آخر ثلاث سنوات (1443هـ 1442هـ 1441هـ)، وتكون الأفضلية في القبول لخريجي العام الحالي.

4- أن لا يزيد عمر المتقدم على (23 عاماً عند تقديم الطلب).

5- أن يكون متفرغاً بشكل كلي للدراسة.

6- أن يكون حاصلا على نتائج القدرات العامة (70%) والتحصيل الدراسي العلمي عن (65%) كحد أدنى.

7- أن يجتاز الطالب الفحص الطبي المعتمد لدى الكلية.

8- أن لا يكون قد الخليج 365 فصله لأسباب أكاديمية أو تأديبية من الكلية أو لأسباب تأديبية من أي كلية أخرى.

9- يتم التقديم الياً للكلية عبر موقع الكلية – بوابة القبول الإلكتروني ويتحمل المتقدم مسئولية صحة المعلومات المسجلة بالمواقع الالكترونية وفي حال ثبوت خلاف ذلك يلغي تسجيله مباشرة وفي أي مرحلة دراسية.

10- لا يجوز تغيير التخصص للمقبولين لاحقاً في دبلوم (طب الطوارئ) للعسكريين، والمقبولات في (التمريض).

11- يتعهد جميع الطلاب والطالبات المقبولين كمدنيين بالعمل في أي وحده تابعه للخدمات الطبية للقوات المسلحة حسب ما تقتضيه مصلحة وحاجة ومناوبات العمل.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الخميس بتاريخ 1443/12/22هـ الموافق 2022/07/21م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1443/12/26هـ الموافق 2022/07/25م، من خلال الموقع هنا