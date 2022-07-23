محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحمَلة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، أخصائي تطوير أعمال، إلى جانب محلل المشاركة الاقتصادية (حديثي التخرج).
وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة المحتوى المحلي والمشتريات تعلن عن وظائف شاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.