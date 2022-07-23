هيئة المحتوى المحلي والمشتريات تعلن عن وظائف شاغرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحمَلة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، أخصائي تطوير أعمال، إلى جانب محلل المشاركة الاقتصادية (حديثي التخرج).

وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية