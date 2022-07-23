“سعود الطبية” تُبرز فوائد “الحديد” لجسم الإنسان.. وآثار تناول كميات زائدة منه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أبرزت مدينة الملك سعود الطبية، فوائد معدن الحديد لجسم الإنسان ومصادره الطبيعية، والآثار التي قد تنتج عن تناول كميات زائدة منه.
وأوضحت المدينة، أن فوائد معدن الحديد تتضمن المساهمة في تكوين خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين لجميع أنحاء الجسم، والمساعدة في نمو وصحة الجسم، إلى جانب المساعدة في تصنيع بعض الهرمونات.
وأشارت إلى أن مصادر الحديد الطبيعية تتمثل في السبانخ، والطماطم، والعدس، والشوكولاتة الداكنة، مبينةً أن الزيادة في تناول مواد غذائية تحتوي على عنصر الحديد تؤدي إلى ألم في البطن، والإمساك والقيء واضطراب نبضات القلب.
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