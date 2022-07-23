“الجوازات”: يمكن للمُسافر إلى الخارج حمل جوازي سفر إذا تطلب الأمر ذلك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن للمُسافر إلى الخارج حمل جوازي سفر حال تطلب الأمر ذلك.

وأضافت المديرية، أنه عند تجديد جواز السفر تتم إعادته لصاحبه بعد الاطلاع عليه، لذا يمكن أن يتواجد لديه جوازا سفر.

وجاء توضيح المديرية، رداً على استفسار من أحد الأشخاص يرغب في السفر للخارج ولديه تأشيرة سارية المفعول ولكن في جواز سفره القديم.