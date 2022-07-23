تنبيه من الأرصاد لسكان المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المدينة المنورة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها ارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الرايس وينبع ووادي الفرع وينبع النخل، تبدأ الساعة الـ 10 صباحا، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساء.