أمطار رعدية وسيول .. الأرصاد تتوقع طقسًا غير مستقر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة يمتد تأثيرها على الاجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي), في حين يستمر تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى على أجزاء من مناطق شرق ووسط المملكة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والاوسط ومن نصف المتر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والاوسط وخفيف الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.