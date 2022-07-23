مستجدات الغزو الروسي.. أوكرانيا ترفض وقف إطلاق النار وأمريكا تزود كييف بأسلـحة جديدة

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رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إبرام أي اتفاق جديد مع روسيا لوقف لإطـلاق النار خلال الفترة المقبلة، حيث تزامن ذلك مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار.

زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا بعد التحرير

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أي إعلان عن وقف لإطلاق النار مع روسيا دون استعادة الأراضي المفقودة لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الحـرب.

وحذر زيلينسكي من أن أي وقف لإطلاق النار يسمح لروسيا بالاحتفاظ بالأراضي الأوكرانية التي استولت عليها منذ الغزو في فبراير الماضي، لن يكون من شأنه سوى حتى التشجيع على صراع أوسع وإتاحة فرصة تحتاج إليها روسيا بشدة لإعادة تنظيم صفوف قواتها وإعادة تسليحـها للجولة القادمة.

قصف روسي لقرى خيرسون

كشفت كييف، عن قصف القوات الروسية قرى على طول خط الجبهة في خيرسون حيث يحاول الجيش الأوكراني استعادة مناطق سيطرت عليها موسكو.

وأكد حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو، أن قصفاً روسياً جديداً على سلوفيانسك خلّف ثلاثة جرحـى وألحق أضراراً بستة مبان ومنازل عدة.

مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار، تشمل 4 منظومات مدفعية جديدة عالية الدقة من طراز “هيمارس”.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض للقضايا الاستراتيجية جون كيربي، إن الشحنة الجديدة تشمل أيضاً 500 مسيرة هجومية من طراز “فينيكس غوست”.

ونوه إلى أن روسيا شنت قصفاً فتاكاً في كل أنحاء البلاد، وضربت مراكز تجارية ومباني سكنية فقتلـت مدنيين أوكرانيين.



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Source akhbaar24

