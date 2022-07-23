اخبار الرياضه السعوديه «المفاريد» تدشن انطلاقة مهرجان ولي العهد للهجن

محمد بن مسعود - الدمام - تُدشّن اليوم (السبت) «فئة المفاريد» أولى سباقات النديّة والإثارة بمهرجان ولي العهد للهجن 2022، بميدان الطائف التاريخي، وتستمر منافساتها لـ 4 أيام، بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية و14 شوطاً في الفترة المسائية لمسافات 2 كم، تليها بقية الفئات بالتتابع.

وكشفت اللجنة المنظمة البرنامج الزمني للمهرجان الذي تنطلق مرحلته التمهيدية اليوم (السبت) 23 / 7 حتى 10 / 8 تتخللها استراحة 3 أيام متفرقة، ليكون بعدها فترة توقف حتى الـ 24 من الشهر ذاته، وتنطلق بعدها المرحلة النهائية ويتحدد بعدها اليوم الختامي.

وقد خصص المهرجان جوائز مالية تُعد الأضخم على مستوى السباقات الرياضية، بأكثر من 56 مليون ريال بأشواط إجمالية تصل إلى 591 شوطا، ومن ضمنها مليون ريال قيمة جائزة سيف ولي العهد للفائز بأكثر النقاط، ويتنافس عليها ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية.

يذكر أن النسخ الثلاث الماضية للمهرجان حقق خلالها اتحاد الهجن السعودي نجاحات متتالية بكسر موسوعة جينيس للأرقام القياسية 4 مرّات، من حيث تصاعد أعداد المطايا المشاركة في كل نسخة عن النسخة السابقة لها، إضافة لتدشين أكبر مجسم هجن.

كما شهدت جميع النسخ نقلات نوعية في ازدهار هذا القطاع الحيوي من حيث تطوير ميادين الركض والخدمات والتسهيلات المقدمة للملاك، وصولاً للوائح والأنظمة الداعمة لرياضة الهجن، كما ساهم المهرجان بأن تكون المملكة الوجهة الأولى على مستوى العالم اهتماماً وتنظيماً لها.

وتحظى رياضة الهجن بدعم واهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفق برامج رؤية المملكة 2030، وبمتابعة من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي.