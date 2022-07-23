“الموارد البشرية” توضح كيفية تصرف المُتقدمين على الضمان المطور حال رفض الأهلية

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المناطق_الرياض

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كيفية تصرف المُتقدمين على الضمان المطور حال رفض الأهلية الخاصة بهم.

وأكدت الوزارة، أن نتيجة الأهلية تظهر للأسرة بشكل كامل، مبينةً أنه إذا كانت النتيجة غير مؤهل فيمكن حينها تقديم اعتراض.

ولفتت إلى أنه يمكن تقديم الاعتراض من خلال الدخول على الحساب في المنصة ثم النقر على الأهلية والاستحقاق، وستظهر نتيجة الأهلية مضمنة سبب عدم الأهلية إن وجد، وأيقونة تقديم اعتراض.

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Source almnatiq

