هل تسبب اللحوم المبردة ضعف المناعة والسرطان؟.. الغذاء والدواء توضح

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المناطق_الرياض

ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على شائعات متداولة بشأن إمكانية تسبب اللحوم المبردة في الإصابة بضعف المناعة والسرطان.

ونفت الهيئة، تسبب اللحوم المبردة بضعف المناعة ومرض السرطان والصداع والسمنة ومشاكل بالذاكرة والإدراك لدى الأطفال بسبب مادتي “النتريت/النترات، وجلوتامات أحادي الصوديوم”، موضحةً أن تلك العناصر من المواد المضافة المسموح باستخدامها بالأغذية ولم يثبت ضررها على الصحة.

وشددت على أن اللحوم المُصنعة تخضع لمواصفات واشتراطات تضمن سلامتها للاستهلاك الآدمي، وذلك حسب التشريعات العالمية وإن لم تكن خياراً صحياً.

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Source almnatiq

