تنبيه من “الأرصاد” لسكان هذه المناطق.. رياح نشطة وأمطار رعدية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة اليوم (السبت) على منطقة الرياض، مع هطول أمطار رعدية على عدة مناطق بينها مكة المكرمة.

وتوقع المركز، استمرار تأثر أجزاء من منطقة الرياض برياح نشطة وأتربة مثارة وتحديداً في الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والعاصمة والدلم، فيما تتأثر المنطقة الشرقية بموجة حارة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وذلك حتى الساعة الـ 6 مساءً.

ونوه إلى تأثر مناطق مكة المكرمة ونجران والباحة وجازان وعسير بأمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، حتى الساعة الـ 8 مساءً.