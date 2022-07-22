اخبار دوليه – واشنطن تطالب روسيا بتنفيذ سريع لاتفاق الحبوب الأوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - دعت الولايات المتحدة الجمعة روسيا إلى تنفيذ «سريع» للاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والذي وقعته كييف وموسكو في اسطنبول.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين، «ننتظر أن يبدأ تنفيذ اتفاق اليوم سريعًا للحؤول دون غرق الأشخاص الأكثر هشاشة في العالم في انعدام أمن وسوء تغذية أكبر».

وأضاف «نأمل أن يبدل هذا الأمر المعطيات لكننا نبقى يقظين».

الاتفاق جيد جدا

من جهتها، قالت المسؤولة الثالثة في الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند الجمعة خلال مشاركتها في منتدى آسبن الأمني «على روسيا الآن أن تنفذ هذا الاتفاق في شكل ملموس»، موضحة أن الاتفاق «تم صوغه في شكل جيد جدا على صعيد المراقبة وعلى صعيد القنوات التي سيتم إخراج الحبوب عبرها».

إلى هذا، وقع كل من ممثلي روسيا وأوكرانيا بدون مصافحة، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة على اتفاقية في تركيا تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم، اليوم الجمعة.

ووقع وزيران من موسكو وكييف الاتفاق بشكل منفصل وتجنبا بحرص الجلوس على طاولة واحدة أو التصافح في المراسم التي أقيمت لتوقيع الاتفاق في إسطنبول.

لجنة مشتركة

كما وقعت تركيا والأمم المتحدة كضامنين لاتفاق استئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا.

وأعلنت الأمم المتحدة، أن هناك لجنة مشتركة من المنظمة وروسيا وأوكرانيا وتركيا لتفتيش سفن الحبوب، وستركز على عدم نقل الأسلحة.

هذا وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الضرورية الأخرى والتي كانت عالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بسبب الحرب.

يشار إلى أن أسعار الغذاء ارتفعت بشكل كبير في العالم منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب، وطالت هذه الأزمة خصوصا الدول الأشد فقرا.